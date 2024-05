Nuove regole per rinnovare le reti elettriche potrebbero dare impulso all’energia eolica e solare

(Di lunedì 13 maggio 2024)per potenziare lee favorire le energie rinnovabili Regolatori federali hanno recentemente introdotto cambiamenti radicali nella pianificazione e finanziamento dellenegli Stati Uniti. L’obiettivo è promuovere la costruzione di migliaia di chilometri dilinee ad alta tensione per facilitare l’integrazione di energiaed. La Federal Energy Regulatory Commission ha lanciato una norma fondamentale per modernizzare e ampliare la rete elettrica nazionale. Attualmente, la scarsa costruzione di linee ad alta tensione espone il Paese a blackout a causa di fenomeni meteorologici estremi, ostacolando il passaggio a fonti rinnovabili e soddisfacendo la crescente L'articolo proviene ...

" Aurora globale", la prima in decenni. Dal Nord Europa all’ Italia centrale (tra Emilia Romagna, Marche e Umbria), dagli Stati Uniti alla Tasmania, una spettacolare Aurora boreale e australe è stata ammirata a latitudini inconsuete in tutto il ...

La cina supera ogni aspettativa: a Shenzen più "pompe" elettriche che di benzina - La cina supera ogni aspettativa: a Shenzen più "pompe" elettriche che di benzina - La città cinese di Shenzen è la prima al mondo ad avere più colonnine di ricarica che pompe di benzina: Tesla invece pare arrancare.

Partnership tra E-ssence, Gardasolar e Eboats&go. barche green a noleggio via app, nasce l’airbnb della nautica elettrica - Partnership tra E-ssence, Gardasolar e Eboats&go. barche green a noleggio via app, nasce l’airbnb della nautica elettrica - Si tratta di un modello di business basato su barche elettriche e altri mezzi acquatici elettrificati, collegati in una fitta rete di aree dove possono essere noleggiati, il tutto integrato in una ...

Mercedes-Benz EQB 250 Sport Plus del 2023 usata a Ferrara - Mercedes-Benz EQB 250 Sport Plus del 2023 usata a Ferrara - Annuncio vendita Mercedes-Benz EQB 250 Sport Plus usata del 2023 a Ferrara nella sezione Auto usate di Automoto.it ...