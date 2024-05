Nuovo allenatore Milan - Sky | i rossoneri ci provano per Gallardo

(Di martedì 14 maggio 2024) Ilè alla ricerca di unper la prossima stagione, con Stefano Pioli vicino a lasciareello. Le piste deisono diverse e Sky comunica un altro nome che sembrerebbe interessare la societàese. Si tratta di Marcelo, al momento impegnato in Arabia Saudita. Il tecnico argentino ha allenato il River Plate per otto anni, conquistando due volte la Copa Libertadores. SportFace.

Tuchel ha annunciato l'addio al Bayern Monaco lo scorso febbraio. Il club si è messo a caccia di un nuovo allenatore , ma non è riuscito a trovarlo ed ha dovuto incassare addirittura quattro rifiuti.Continua a leggere

La SSC Napoli , entro il prossimo mese, annuncerà il nuovo allenatore . Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del profilo adatto alla rivoluzione e non vuole avere fretta rischiando di fare scelte affrettate. Nelle ultime settimane sono ...

Gianluca Gifuni , presente a “Il Bello del Calcio” su Televomero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul Napoli: “Napoli-Bologna? Il silenzio del club in questi giorni vale più di mille parole. Cosa avrebbero potuto dire i calciatori, se non ...

Biasin: "Osimhen ha sbagliato. Nuovo allenatore: punto su un solo nome" - Biasin: "Osimhen ha sbagliato. nuovo allenatore: punto su un solo nome" - Fabrizio Biasin, cronista del quotidiano Libero, prevede una scelta forte da parte di De Laurentiis per la panchina del Napoli.

Cannavaro: “Il Lecce ci ha messo in difficoltà, ma abbiamo vinto la battaglia” - Cannavaro: “Il Lecce ci ha messo in difficoltà, ma abbiamo vinto la battaglia” - L’allenatore dei bianconeri analizza la vittoria contro il ... abbiamo dovuto soffrire e poi abbiamo sofferto di nuovo. Le motivazioni hanno fatto la differenza. Mi è piaciuto vedere situazioni che ...

L'Udinese a Lecce non sbaglia, arriva un match-ball - L'Udinese a Lecce non sbaglia, arriva un match-ball - Cannavaro è il nuovo allenatore dell’Udinese. Oggi si è tenuta la conferenza di presentazione del mister. «Quando ti chiamano certe società è difficile dire di no, la storia nelle scelte è importante.