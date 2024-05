Fiorentina Monza - Italiano | Ecco cosa servirà ad Atene

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 13 maggio 2024) Vincenzo, tecnico della, ha parlato dopo il successo per 2-1 contro ilcon le reti di Gonzalez e Arthur Festeggia Vincenzoai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-1 con ildi Pallaidno.le parole dell’allenatore della. VITTORIA – «Questa vittoria è per noi e per il nostro direttore