Stava per fare la frittata, ma si è salvato in corner. Gigio Donnarumma si è fatto prendere dal nervosismo in Barcellona-Psg, valso il passaggio del turno per la sua squadra nel ritorno dei quarti di Champions League. Il portierone ex Milan, ...

Calciomercato Milan , la trattativa per il rinnovo di Calabria non decolla e il terzino potrebbe avere il destino di Donnarumma e Romagnoli L’ultima parte della stagione si sta rivelando molto amara per il Milan , tra eliminazione in Europa League e ...

PSG, Donnarumma votato come miglior portiere della Ligue 1 - PSG, donnarumma votato come miglior portiere della Ligue 1 - Per il secondo anno da quando è al Paris Saint-Germain donnarumma riceve il premio dell`associazione calciatori francese come miglior portiere della stagione 2023-2024..

Mbappé, Donnarumma e il PSG festeggiano il titolo di Ligue 1 - Mbappé, donnarumma e il PSG festeggiano il titolo di Ligue 1 - Kylian Mbappé e Gianluigi donnarumma, insieme al resto della squadra del Paris Saint-Germain, hanno sollevato la coppa e festeggiato il titolo di Ligue 1 della stagione 2023/24 al Parco dei Principi, ...