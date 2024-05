?Fiorentina - Italiano | 'Vincere la Conference? Ne va delle nostre carriere e del nostro futuro'

Italiano, ora avanti con furore, non possiamo fermarci - italiano, ora avanti con furore, non possiamo fermarci - ''Stiamo cominciando ad avvertire la stanchezza per questa lunga cavalcata però dobbiamo arrivare a questo finale di stagione con entusiasmo e furore, non possiamo fermarci''. (ANSA) ...

Serie A, la classifica: Fiorentina ottava, Torino a -1 dal nono posto - Serie A, la classifica: Fiorentina ottava, Torino a -1 dal nono posto - Con i posticipi del lunedì si è chiusa la 36esima giornata di Serie A. Il Torino occupa sempre la decima posizione, fermo a quota 50 punti, ma si smuove la classifica nelle immediate vicinanze dei gra ...

ITALIANO, Questo Nico è fondamentale. L'Olympiacos... - italiano, Questo Nico è fondamentale. L'Olympiacos... - Intervistato ai microfoni di SkySport, il tecnico dei viola Vincenzo italiano ha analizzato il match del Franchi tra Fiorentina e Monza. Queste le sue parole: "Dobbiamo stare sul ...