Superbonus - resta ‘spalmacrediti’ su 10 anni Si tratta su sugar ta - ma c’è nodo coperture

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 13 maggio 2024) L'emendamento del governo al dl presentato venerdì scorso non dovrebbe subire scossoni, mare sostanzialmente così com'è nonostante le barricate di Forza Italia Detrazioni spalmate su 10, anziché 4, per le spese delsostenute nel 2024 e 2025. Niente cambi in zona Cesarini, dunque: a quanto apprende l’Adnkronos, l’emendamento del governo al Dl