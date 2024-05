Salvini archivia Zaia

C’è un piccolo giallo Nelle liste per le europee 2024 ufficializzate da Matteo Salvini : non compare il nome dell’eurodeputato uscente della Lega Massimo Casanova . La sua assenza ha sorpreso anche altri candidati del partito che il loro posto in ...

Matteo salvini apre al dopo Zaia: "Ho 10 nomi per elezioni regionali Veneto". Addio al terzo mandato: "Solo Lega l'ha votato". Autonomia legge entro giugno

Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta Liguria, Spinelli interrogato: 'Ho detto tutto'. Spunta frode sulle mascherine

