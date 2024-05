Highlights Venezia-Reggio Emilia 83-75 - gara-2 playoff Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

Il LIVE in diretta di Venezia-Reggio Emilia , sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Gara-1 ha regalato subito il colpo esterno degli uomini di coach Priftis, che strappano un importante “break” ai lagunari ...

Umana Reyer Venezia – UnaHotels Reggio Emilia 83-75 highlights: la Reyer risponde e pareggia la serie! – VIDEO - Umana Reyer Venezia – UnaHotels Reggio Emilia 83-75 highlights: la Reyer risponde e pareggia la serie! – VIDEO - Umana Reyer Venezia - UnaHotels Reggio Emilia 83-75 highlights: le azioni principali della gara 2 del primo tempo dei playoff di serie A LBA 2023/24.

Bolognesi col solito Belinelli in serata super: 22 punti per l'ex azzurro. Tra i lagunari invece il miglior realizzatore è Spissu - Bolognesi col solito Belinelli in serata super: 22 punti per l'ex azzurro. Tra i lagunari invece il miglior realizzatore è Spissu - Bolognesi col solito Belinelli in serata super: 22 punti per l'ex azzurro. Tra i lagunari invece il miglior realizzatore è Spissu ...

Umana Venezia – Unahotels Reggio Emilia 83-75: le pagelle di gara 2 - Umana Venezia – Unahotels Reggio Emilia 83-75: le pagelle di gara 2 - VENEZIA – Nella seconda partita in laguna la Pallacanestro Reggiana si arrende solo nel finale, dopo aver rischiato una clamorosa rimonta. Ecco le pagelle dei biancorossi. Briante Weber (9 punti): si ...