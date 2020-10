Uomini e Donne, la tronista è furiosa: parole al vetriolo per l’ex (Di giovedì 22 ottobre 2020) Giulia Cavaglia non sta più nella pelle! Dopo l’ennesimo errore del suo ex fidanzato Francesco Sole, partono gli insulti. La coppia si è infatti lasciata qualche mese fa ma, a quanto pare, tra i due non scorre ancora buon sangue. Anzi, il sangue che scorre è amaro e acido, e non c’è mai l’occasione per … L'articolo Uomini e Donne, la tronista è furiosa: parole al vetriolo per l’ex proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) Giulia Cavaglia non sta più nella pelle! Dopo l’ennesimo errore del suo ex fidanzato Francesco Sole, partono gli insulti. La coppia si è infatti lasciata qualche mese fa ma, a quanto pare, tra i due non scorre ancora buon sangue. Anzi, il sangue che scorre è amaro e acido, e non c’è mai l’occasione per … L'articolo, laalper l’ex proviene da www.meteoweek.com.

