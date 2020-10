Calciomercato Juventus, il papà di Kean: “Tornerà in Italia, e sull’Inter…” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Moise Kean nella scorsa sessione di Calciomercato sembrava davvero vicinissimo al ritorno alla Juventus, ma qualcosa non deve essere andata nel verso giusto. Intanto l’attaccante è andato via dall’Everton e si è accasato a Parigi con i vari Neymar, Icardi e il compagno azzurro Florenzi. Al PSG ha avuto un buon impatto, ma a quanto pare il sogno del nazionale Italiano sembrava davvero quello di poter ritornare a vestire la casacca juventina, o almeno lo è del padre, che ai microfoni di calcioinpillole.com, non ha nascosto di sperare in un ritorno di Kean in Italia, magari proprio nella squadra che lo ha fatto esordire in Serie A e così riavvicinarsi anche alla sua Vercelli. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Moisenella scorsa sessione disembrava davvero vicinissimo al ritorno alla, ma qualcosa non deve essere andata nel verso giusto. Intanto l’attaccante è andato via dall’Everton e si è accasato a Parigi con i vari Neymar, Icardi e il compagno azzurro Florenzi. Al PSG ha avuto un buon impatto, ma a quanto pare il sogno del nazionaleno sembrava davvero quello di poter ritornare a vestire la casacca juventina, o almeno lo è del padre, che ai microfoni di calcioinpillole.com, non ha nascosto di sperare in un ritorno diin, magari proprio nella squadra che lo ha fatto esordire in Serie A e così riavvicinarsi anche alla sua Vercelli. LEGGI ANCHE: ...

