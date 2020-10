Super Mario Bros. 35: Luigi è il personaggio segreto (Di martedì 20 ottobre 2020) Luigi c’è, ma non si vede: Super Mario Bros. 35 dà una chance al fratello minore come personaggio sbloccabile, ma molto, molto in sordina Sono passate ormai quasi tre settimane, e solo ora sappiamo che Luigi è il personaggio segreto di Super Mario Bros. 35. A quanto pare, il fratello minore è disponibile come avatar nel gioco, solo che Nintendo non l’ha detto. Non è nemmeno un elemento accessibile ai più; serve incaponirsi per farlo proprio. Non a caso, infatti, la cosa si è venuta a sapere solo ora. Ad ogni modo, senza la dovuta assiduità non potremo mai fregiarci del diritto di giocare nei panni dello smilzo in verde; se volete ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 ottobre 2020)c’è, ma non si vede:. 35 dà una chance al fratello minore comesbloccabile, ma molto, molto in sordina Sono passate ormai quasi tre settimane, e solo ora sappiamo cheè ildi. 35. A quanto pare, il fratello minore è disponibile come avatar nel gioco, solo che Nintendo non l’ha detto. Non è nemmeno un elemento accessibile ai più; serve incaponirsi per farlo proprio. Non a caso, infatti, la cosa si è venuta a sapere solo ora. Ad ogni modo, senza la dovuta assiduità non potremo mai fregiarci del diritto di giocare nei panni dello smilzo in verde; se volete ...

