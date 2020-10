Pavia | entra nei box condominiali e tenta di rubare bici | scoperto da cittadino-detective

(Di martedì 20 ottobre 2020), 20 ottobre 2020 - La cle operativa della Questura è stata chiamata verso le 20 di lunedì da un residente in via San Paolo, che chiedeva aiuto immediato per la presenza di un ladro nei ...

Il blitz nei garage sotterranei del condominio non è passato inosservato ai residenti, che hanno chiamato la polizia e trattenuto il malvivente ...