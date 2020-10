Champions League Juventus | UFFICIALE | svelato il calendario del girone

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 2 ottobre 2020)– Proprio ieri è “iniziato” il percorso europeo della nuovadi Andrea Pirlo.da non sottovalutare per i bianconeri, che partivano come teste di serie. In seconda fascia, pescato il Barcellona, dunque Messi contro Ronaldo per la prima volta in undi. Poi le outsider Dinamo Kiev e Ferencvaros, squadre toste da non sottovalutare. L’ultima volta che il Ferencvaros partecipò alla, quella edizione la vinse proprio la. Un caso? Di sicuro la vecchia signora insieme a CR7 daranno l’assalto alla coppa., date e orari delSvelate ...