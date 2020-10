Lazio: Andreas Pereira è arrivato in Italia, domani le visite – VIDEO (Di giovedì 1 ottobre 2020) Andreas Pereira atterrato all’aeroporto di Ciampino Lazio, Andreas Perira è atterrato a Roma Gepostet von Calcio News 24 am Donnerstag, 1. Oktober 2020 Andreas Pereira è atterrato pochi minuti fa a Roma.Il centrocampista nella giornata di domani sosterrà le visite mediche. Andreas Pereira è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Ciampino. Il centrocampista nella giornata di domani sosterrà le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto con i biancocelesti. Il suo acquisto dal Manchester United è stato definito sulla base di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020)atterrato all’aeroporto di CiampinoPerira è atterrato a Roma Gepostet von Calcio News 24 am Donnerstag, 1. Oktober 2020è atterrato pochi minuti fa a Roma.Il centrocampista nella giornata disosterrà lemediche.è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Ciampino. Il centrocampista nella giornata disosterrà lemediche prima di firmare il suo nuovo contratto con i biancocelesti. Il suo acquisto dal Manchester United è stato definito sulla base di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro. Leggi su ...

