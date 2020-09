Scuola, il concorso straordinario è il 22 ottobre. Pd: "Rinviamolo a Natale". M5S: no (Di lunedì 28 settembre 2020) Inizierà il 22 ottobre l'atteso concorso straordinario per la Scuola - che mette 'in palio' 32mila posti - riservato ai docenti precari, di medie e superiori, con 3 anni di servizio. Pd: troppo stress,... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Inizierà il 22l'attesoper la- che mette 'in palio' 32mila posti - riservato ai docenti precari, di medie e superiori, con 3 anni di servizio. Pd: troppo stress,...

NicolaPorro : La storia folle del #concorso dei #dirigentiscolastici annullato per irregolarità. Il racconto di @MaxDelPapa… - Agenzia_Ansa : #Scuola Dal 22 ottobre via al concorso straordinario #ANSA - giornalettismo : La maggioranza si divide anche sul #Concorso straordinario per la scuola. Il #Pd (così come fatto dalle opposizioni… - Carmela_oltre : RT @paoloigna1: Scuola, il Pd contro Azzolina sul concorso per i precari in calendario dal 22 ottobre al 9 novembre: “Rinviarlo a ridosso d… - TfnWeb : Scuola, il concorso straordinario si terrà dal 22 ottobre | Scontro tra Pd e M5s. Pd: “Il concorso va rinviato a Na… -