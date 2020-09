Puglia, maltempo: allerta, ancora due giorni con il codice arancione per vento e per temporali Protezione civile, previsioni meteo: anche possibili grandinate, fenomeni più accentuati nel foggiano (Di sabato 26 settembre 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità dalle 20 per 48 ore, fa riferimento a venti di burrasca occidentali con raffiche di burrasca forte. codice arancione per l’intera Puglia. Il secondo messaggio di allerta, con validità dalle 8 di domani, 27 settembre, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità,frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo l’immagine, fonte Protezione civile ... Leggi su noinotizie (Di sabato 26 settembre 2020) Il dipartimento dellaha emesso per ladue messaggi di. Il primo, con validità dalle 20 per 48 ore, fa riferimento a venti di burrasca occidentali con raffiche di burrasca forte.per l’intera. Il secondo messaggio di, con validità dalle 8 di domani, 27 settembre, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. Isaranno accompagnati da rovesci di forte intensità,frequente attività elettrica, localie forti raffiche di.” Rischio: secondo l’immagine, fonte...

DPCgov : ???? Ancora piogge e venti fino a burrasca forte. ????#AllertaARANCIONE sabato #27settembre in Basilicata Calabria Ca… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta, ancora due giorni con il codice arancione per vento e per temporali (immagine:… - TgrRaiPuglia : #Maltempo. Nuova allerta meteo della #ProtezioneCivile da domani e per 48 ore. #ioseguotgr @TgrRai - A_Stillavato : RT @DPCgov: ???? Ancora piogge e venti fino a burrasca forte. ????#AllertaARANCIONE sabato #27settembre in Basilicata Calabria Campania Lazio… - FabManuelMulas : RT @DPCgov: ???? Ancora piogge e venti fino a burrasca forte. ????#AllertaARANCIONE sabato #27settembre in Basilicata Calabria Campania Lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia maltempo Il maltempo non molla la Puglia, nuova allerta per piogge e vento Borderline24 - Il giornale di Bari Maltempo: allerta arancione nel nord della Puglia, gialla su tutta la regione

BARI - Prosegue l'ondata di maltempo che sta interessando da ieri la Puglia. Dalla sera di oggi, e per le successive 48 ore, si prevedono venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali, ...

L'autunno si svela con temporali e vento forte: nuova allerta meteo su Bari e provincia fino a lunedì

Prosegue l'ondeata di maltempo che da un paio di giorni sta investendo la Puglia: la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla per il Barese valida da questa sera e per fino a lu ...

BARI - Prosegue l'ondata di maltempo che sta interessando da ieri la Puglia. Dalla sera di oggi, e per le successive 48 ore, si prevedono venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali, ...Prosegue l'ondeata di maltempo che da un paio di giorni sta investendo la Puglia: la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla per il Barese valida da questa sera e per fino a lu ...