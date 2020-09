No Tav, in 300 davanti al carcere delle Vallette per chiedere la liberazione di Dana Lauriola (Di sabato 26 settembre 2020) La portavoce del movimento si trova in cella dopo la sentenza definitiva a due anni per aver partecipato a un blocco stradale Leggi su lastampa (Di sabato 26 settembre 2020) La portavoce del movimento si trova in cella dopo la sentenza definitiva a due anni per aver partecipato a un blocco stradale

Circa 300 No Tav si sono riuniti questo pomeriggio davanti al carcere delle Vallette per protestare contro la condanna della loro portavoce, Dana Lauriola, condannata a due anni per aver partecipato a ...

No Tav: Amnesty International condanna l’arresto dell’attivista Dana Lauriola

Dana Lauriola si trova attualmente nel carcere “Le Vallette” di Torino per scontare una pena detentiva di due anni, a seguito di una condanna definitiva per “violenza privata” e “interruzione aggravat ...

