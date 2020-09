“I contagi? Fuori da scuola, guardate piazza Maggiore”. Lo sfogo dei vertici della scuola in Emilia-Romagna (Di sabato 26 settembre 2020) BOLOGNA – I contagi a scuola non sono interni gli istituti ma vengono da fuori. “Se andate in piazza Maggiore vedete dove sono i nostri ragazzini e come stanno troppo vicini…”. A parlare in questi termini è Stefano Versari, direttore dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, questo pomeriggio a Bologna al convegno organizzato dall’Osservatorio ‘Riparte l’Italia’. Leggi su dire (Di sabato 26 settembre 2020) BOLOGNA – I contagi a scuola non sono interni gli istituti ma vengono da fuori. “Se andate in piazza Maggiore vedete dove sono i nostri ragazzini e come stanno troppo vicini…”. A parlare in questi termini è Stefano Versari, direttore dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, questo pomeriggio a Bologna al convegno organizzato dall’Osservatorio ‘Riparte l’Italia’.

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho scritto al Governo per chiedere che si evitino trasferimenti fuori regione del personale scolasti… - LaStampa : Il governo spagnolo chiede il confinamento parziale della capitale, ormai fuori controllo. Ma la Regione dice no. L… - dellorco85 : Italia e Germania proseguono la salita verso i 2000 contagi al giorno. Spagna e Francia già fuori controllo con 10.… - RosPalumbo : RT @VincenzoDeLuca: ??#CORONAVIRUS: ho scritto al Governo per chiedere che si evitino trasferimenti fuori regione del personale scolastico.… - ScadenzeI : @bolboretigna @LorenzoVicari9 @The_Carob @MMmarco0 Funziona molto meglio della Spagna...che NON vuol dire da Dio vi… -