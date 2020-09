Auto sommerse e bidoni che nuotano | il maltempo si abbatte su Napoli

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Il mare non bagna”, scriveva Anna Maria Ortese, però oggi la pioggia sisulla città e la sommerge. Il(stavolta) arriva davvero ae fa danni. Ad ogni annuncio di allerta meteo, i napoletani, abituati al sole e al caldo asfissiante, non ci credono e continuano ad uscire di casa senza ombrello. Strade allagate,mobili impantanate nell’acqua sporca di fogne mal funzionanti e, secchi e rifiuti chein un mare cittadino, è questo cosa è successo oggi dopo l’allerta meteo di de Magistris che, almeno questa volta, ha indovinato la chiusura delle scuole. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Allerta arancione sul Lazio da domani mattina e per le successive 36 ore, dopo i nubifragi che hanno già colpito la Capitale mercoledì e giovedì. Si prevedono, spiega il Dipartimento di Protezione Civ ...La bomba d'acqua di ieri sera a Roma ha creato parecchi disagi nella Capitale, con traffico in tilt, spazioni metro chiuse perché allagate e bus e tram che sono stati costretti in alcuni casi a cambia ...