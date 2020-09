Zayn Malik è tornato con un nuovo singolo ‘Better’ (VIDEO) (Di venerdì 25 settembre 2020) Proprio come è successo a Katy Perry, anche Zayn Malik è appena diventato genitore ed ha anche lanciato una nuova era discografica. L’ex cantante degli One Direction ieri ha annunciato sui social la nascita della sua prima figlia, condividendo con tutti i suoi follower una foto della manina della piccola. A poche ore dal bellissimo evento Malik ha pubblicato il suo nuovo singolo ‘Better‘. La copertina del pezzo mi faceva pensare a qualcosa di movimentato o comunque sperimentale, in realtà Better è una midtempo tanto caruccia quanto banalotta. Da quella che è forse la mia voce preferita tra gli ex 1D mi aspetto qualcosa di più (e che mi aveva dato con Pillow Talk, Dusk Till Dawn). #better https://t.co/mOJAuVlmYF ... Leggi su biccy (Di venerdì 25 settembre 2020) Proprio come è successo a Katy Perry, ancheè appena diventato genitore ed ha anche lanciato una nuova era discografica. L’ex cantante degli One Direction ieri ha annunciato sui social la nascita della sua prima figlia, condividendo con tutti i suoi follower una foto della manina della piccola. A poche ore dal bellissimo eventoha pubblicato il suo‘Better‘. La copertina del pezzo mi faceva pensare a qualcosa di movimentato o comunque sperimentale, in realtà Better è una midtempo tanto caruccia quanto banalotta. Da quella che è forse la mia voce preferita tra gli ex 1D mi aspetto qualcosa di più (e che mi aveva dato con Pillow Talk, Dusk Till Dawn). #better https://t.co/mOJAuVlmYF ...

