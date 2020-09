Riapertura stadi, la proposta delle Regioni al Governo: “Mascherina obbligatoria e 25% di capienza” (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuova svolta sul tema della Riapertura stadi. Dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome arriva la nuova proposta al Governo: mascherina obbligatoria e ingressi nei limiti massimi del 25% della capienza degli impianti. Queste le parole di Giovanni Toti, Vicepresidente della Conferenza: “La nostra proposta in sintesi prevede la partecipazione di spettatori muniti di mascherine, a cui sia stata misurata la temperatura in ingresso, esclusivamente in posti a sedere assegnati personalmente, distanziati e nei limiti massimi del 25 per cento della capienza dell’impianto”. La palla ora passa all’esecutivo, che di concerto con il Cts dovrà prendere una decisione. L’auspicio ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuova svolta sul tema della. Dalla ConferenzaProvince autonome arriva la nuovaal: mascherinae ingressi nei limiti massimi del 25% della capienza degli impianti. Queste le parole di Giovanni Toti, Vicepresidente della Conferenza: “La nostrain sintesi prevede la partecipazione di spettatori muniti di mascherine, a cui sia stata misurata la temperatura in ingresso, esclusivamente in posti a sedere assegnati personalmente, distanziati e nei limiti massimi del 25 per cento della capienza dell’impianto”. La palla ora passa all’esecutivo, che di concerto con il Cts dovrà prendere una decisione. L’auspicio ...

