Pugilato, Domenico Mirko Valentino vs Mohamed Khalladi al Great Gym di Marcianise (Di giovedì 24 settembre 2020) Il big match di Pugilato si terrà al Great Gym Active di Marcianise domani 25 settembre e verrà trasmesso in diretta RaiSport (ore 22). Domenico “Mirko” Valentino e il tunisino Mohamed Khalladi si sono incontrati alla vigilia della super sfida per il titolo intercontinentale IBF leggeri. Prova del peso per i due campioni all’Hotel Naples … Leggi su 2anews (Di giovedì 24 settembre 2020) Il big match disi terrà alGym Active didomani 25 settembre e verrà trasmesso in diretta RaiSport (ore 22).e il tunisinosi sono incontrati alla vigilia della super sfida per il titolo intercontinentale IBF leggeri. Prova del peso per i due campioni all’Hotel Naples …

Si svolgerà il 25 settembre l’attesissimo terzo incontro professionistico di Giovanni Rossetti, uno dei migliori talenti dell’attuale panorama nazionale che, indossando i guantoni sin da bambino, ha m ...

A Marcianise debutto al professionismo di Alex Ciupitu, nuovo pugile del team Rosanna Conti Cavini impegnato per il trofeo delle cinture Fip

Debutto a Marcianise (Caserta) nel professionismo di Alex Ciupitu, con il team Rosanna Conti Cavini affronterà sulla distanza delle sei riprese Michael Mendy per il match valido per i quarti di finale ...

Debutto a Marcianise (Caserta) nel professionismo di Alex Ciupitu, con il team Rosanna Conti Cavini affronterà sulla distanza delle sei riprese Michael Mendy per il match valido per i quarti di finale ...