Pioli: “Domani la partita della vita. Il mercato in difesa? Vedremo cosa succederà” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Europa League tra Milan e Bodo/Glimt. Ecco cosa ha detto: “Sia il collettivo che i singoli sono cresciuti, è una conseguenza del nostro lavoro e della qualità dei giocatori. Non mi piace l’approccio secondo cui avremmo tutto da perdere, invece abbiamo tutto da guadagnare. Dobbiamo mettere in campo la nostra filosofia, la nostra qualità e la nostra determinazione. Loro hanno giocato 20 partite ufficiali, ne vinte 18 e pareggiate 2. Hanno gli attaccanti esterni molto veloci, la squadra è brava a riaprire e a comandare la partita. Noi stiamo bene, gli allenamenti di oggi e di domani mi schiariranno le idee. Dobbiamo preparare la partita come se fosse una finale. Per loro sarà ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) Stefanoha parlato in conferenza stampa primasfida di Europa League tra Milan e Bodo/Glimt. Eccoha detto: “Sia il collettivo che i singoli sono cresciuti, è una conseguenza del nostro lavoro equalità dei giocatori. Non mi piace l’approccio secondo cui avremmo tutto da perdere, invece abbiamo tutto da guadagnare. Dobbiamo mettere in campo la nostra filosofia, la nostra qualità e la nostra determinazione. Loro hanno giocato 20 partite ufficiali, ne vinte 18 e pareggiate 2. Hanno gli attaccanti esterni molto veloci, la squadra è brava a riaprire e a comandare la. Noi stiamo bene, gli allenamenti di oggi e di domani mi schiariranno le idee. Dobbiamo preparare lacome se fosse una finale. Per loro sarà ...

