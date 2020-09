Referendum, Meloni al seggio scherza con cronisti e fotografi: “Ora sto immobile tre minuti” (Di lunedì 21 settembre 2020) “Ora sto ferma qui per tre minuti“. Scheda per il voto in mano, infilata a metà nello scatolone del seggio, Giorgia Meloni scherza con giornalisti e fotografi che l’hanno seguita nella scuola Vittorio Bachelet di Viale Beata Vergine del Carmelo, a Roma. La leader di Fratelli d’Italia ha votato per il Referendum sul taglio dei parlamentari, sul quale aveva espresso il proprio sì nei giorni scorsi. L'articolo Referendum, Meloni al seggio scherza con cronisti e fotografi: “Ora sto immobile tre minuti” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) “Ora sto ferma qui per tre minuti“. Scheda per il voto in mano, infilata a metà nello scatolone del, Giorgiacon giornalisti eche l’hanno seguita nella scuola Vittorio Bachelet di Viale Beata Vergine del Carmelo, a Roma. La leader di Fratelli d’Italia ha votato per ilsul taglio dei parlamentari, sul quale aveva espresso il proprio sì nei giorni scorsi. L'articoloalcon: “Ora stotre minuti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

