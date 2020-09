Alienazione parentale, la Commissione d’inchiesta sul femminicidio verificherà le perizie. E qualcuno si innervosisce (Di lunedì 21 settembre 2020) Torneranno presto a casa le due sorelle di Torino di 13 e 15 anni che a luglio avevano subito l’allontanamento coatto dalla madre e la collocazione in una Casa Famiglia per poi essere addirittura separate. Un provvedimento a cui si erano ribellate con tenacia e disperazione, nonostante la loro giovanissima età. Il motivo dell’allontanamento coatto dalla madre? Il rifiuto del padre denunciato per violenza e maltrattamenti. La vicenda era stata seguita da Veronica Giannone che da tempo si occupa del problema degli allontanamenti coatti dei minori da madri che hanno denunciato violenze e maltrattamenti per essere collocati in Case Famiglia. Il nodo del problema è ancora una volta la Pas – sindrome di Alienazione parentale o costrutti affini. LE SORELLE DI TORINO TORNANO A CASA! ❤️Non la definirei una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Torneranno presto a casa le due sorelle di Torino di 13 e 15 anni che a luglio avevano subito l’allontanamento coatto dalla madre e la collocazione in una Casa Famiglia per poi essere addirittura separate. Un provvedimento a cui si erano ribellate con tenacia e disperazione, nonostante la loro giovanissima età. Il motivo dell’allontanamento coatto dalla madre? Il rifiuto del padre denunciato per violenza e maltrattamenti. La vicenda era stata seguita da Veronica Giannone che da tempo si occupa del problema degli allontanamenti coatti dei minori da madri che hanno denunciato violenze e maltrattamenti per essere collocati in Case Famiglia. Il nodo del problema è ancora una volta la Pas – sindrome dio costrutti affini. LE SORELLE DI TORINO TORNANO A CASA! ❤️Non la definirei una ...

ROMA – “Anche al comitato Femminicidio in Vita è giunto il ‘Memorandum’ firmato da oltre 100 autoreferenziati intellettuali, accademici e professionisti esperti in materia Psicoforense redatto dal pro ...

Con delibera del 16 ottobre del 2018 è stata istituita la Commissione a cui ci rivolgiamo. Le sue finalità sono chiarite dalla Presidente Valeria Valente all’agenzia di stampa DIRE il 3 agosto 2020: “ ...

Con delibera del 16 ottobre del 2018 è stata istituita la Commissione a cui ci rivolgiamo. Le sue finalità sono chiarite dalla Presidente Valeria Valente all’agenzia di stampa DIRE il 3 agosto 2020: “ ...

