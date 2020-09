Covid e migranti, il presidente Musumeci lancia l'allarme in Sicilia: contagi a raffica (Di domenica 20 settembre 2020) "Apprendo adesso che sono oltre 60 i positivi arrivati con la Open Arms a Palermo. A questi si aggiungono quelli già presenti in Sicilia e quelli che hanno test in corso. Il tutto mentre la zona rossa istituita ieri si è rivelata una scelta tempestiva con il numero dei positivi nella comunità di Palermo cresciuto oltre le 100 unità. E poi Lampedusa di nuovo stracolma e altre Ong che pretendono di utilizzare i porti Siciliani mentre stiamo scoppiando". E' un grido d'allarme quello lanciato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. "Vorrei che ragionassero di questo al vertice europeo del 23 settembre. Vorrei che capissero che l'Europa è assente sul suo fronte più scoperto: il Mediterraneo. Lo hanno ... Leggi su iltempo (Di domenica 20 settembre 2020) "Apprendo adesso che sono oltre 60 i positivi arrivati con la Open Arms a Palermo. A questi si aggiungono quelli già presenti ine quelli che hanno test in corso. Il tutto mentre la zona rossa istituita ieri si è rivelata una scelta tempestiva con il numero dei positivi nella comunità di Palermo cresciuto oltre le 100 unità. E poi Lampedusa di nuovo stracolma e altre Ong che pretendono di utilizzare i portini mentre stiamo scoppiando". E' un grido d'quelloto daldella Regionena Nello. "Vorrei che ragionassero di questo al vertice europeo del 23 settembre. Vorrei che capissero che l'Europa è assente sul suo fronte più scoperto: il Mediterraneo. Lo hanno ...

vaticannews_it : #20settembre Estorsioni, maltrattamenti, abusi sessuali e di autorità. In Messico i migranti stranieri rimangono sp… - RaiNews : #migranti #OpenArms 'L'Europa è assente sul suo fronte più scoperto: il Mediterraneo' denuncia #musumeci - welikeduel : 'L'invasione non esiste, i migranti col covid non esistono. La mia Lampedusa era un'isola che poteva accogliere, l'… - ilmetropolitan : #Migranti. Nello Musumeci: oltre 60 positivi al #covid-19 sulla #OpenArms -- - lecodelsud : Covid. Adesso sono 103 i positivi alla Missione di Biagio Conte. A Lampedusa via 100 migranti, ne arrivano poco dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid migranti Messico. Migranti, Covid e violenze allontanano la frontiera Vatican News Sessanta migranti dell'Open Arms positivi al coronavirus, Musumeci: "Europa assente"

Ancora migranti positivi in Sicilia. Ad annuncialo il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. "Apprendo adesso che sono oltre 60 i positivi arrivati con la OpenArms a Palermo. A questi si ...

Coronavirus: Bossio (Pd), fare chiarezza su Cas Amantea

. "Da istituzioni confusa e scoordinata divulgazione notizie". CATANZARO, 20 SET - "Sulla vicenda dei contagi covid 19 di Amantea ritengo necessaria un'operazione di verità e di chiarezza da parte di ...

Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 20 settembre

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 183.581 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.832 (+22 rispetto a ieri), quelle negative sono 181.749. Territorialmente, i casi positiv ...

Ancora migranti positivi in Sicilia. Ad annuncialo il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. "Apprendo adesso che sono oltre 60 i positivi arrivati con la OpenArms a Palermo. A questi si .... "Da istituzioni confusa e scoordinata divulgazione notizie". CATANZARO, 20 SET - "Sulla vicenda dei contagi covid 19 di Amantea ritengo necessaria un'operazione di verità e di chiarezza da parte di ...In Calabria ad oggi sono stati effettuati 183.581 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.832 (+22 rispetto a ieri), quelle negative sono 181.749. Territorialmente, i casi positiv ...