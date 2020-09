Borja Valero | «Fiorentina? È stato facile Inter partita speciale»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 settembre 2020)ha parlato al termine del match vinto contro il Torino: le dichiarazioni del centrocampista della, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Torino.– «La scelta di tornare a Firenze per me era. Magari era più semplice scegliere un contratto più lungo con uno stipendio più alto, ma per me in questo momento era piùscegliere la. Anche per la mia famiglia. Voglio dimostrare di poter ancora dare tanto al calcio. E mi allenerò bene ogni giorno per riuscirci. Vedremo piano piano come andrà,dopo ...