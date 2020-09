Jimi Hendrix | 50 anni senza la leggenda mondiale di blues e rock

(Di venerdì 18 settembre 2020). Moriva 50fa una vera e propriadella storia della musica. La sua stella brilla ancora splendenteaffievolirsi Il più grande chitarrista di tutti i tempi. Precede B.B. King, Eric Clapton, Jimmy Page e Brian May. In una carriera brevissima, stroncata a soli 27d’età,è … L'articolo proviene da YesLife.it.

Son già passati cinquant’anni, un evo per molti ingombrante. Eppure sembra ieri. Sembra ieri, sì, che Jimi Hendrix se ne è andato, senza dubbio il più grande chitarrista di ogni tempo. Pure quello pre ...Cinquant'anni fa, il 18 settembre 1970, morì Jimi Hendrix. Lo trovarono privo di vita in un appartamento al Samarkand Hotel di Londra (ovviamente anche la sua morte - e non poteva essere altrimenti - ...Un alieno, un mostro - un «negro che suona con i denti», come scrissero i giornali italiani dei tempi - un selvaggio, un genio, un sovversivo. Uno sciamano voodoo, l’uomo che ha cambiato per sempre il ...