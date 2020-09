Willy, a poche ore dal funerale la richiesta dal carcere dei tre indagati. Cosa sta succedendo (Di domenica 13 settembre 2020) “Questo giovane ci lascia un grande insegnamento. Un insegnamento che non vorrei che trascorsi questi giorni pieni di coinvolgimento emotivo, di giusta compassione per Willy e la sua famiglia, di sdegno verso coloro che hanno compiuto un gesto inumano, cadesse come troppo spesso accade nell’oblio o nel fermarsi a qualche targa, monumento commemorativo, intitolazione di qualche torneo di calcio o cose del genere”. Era inizia così l’omelia di Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli e di Palestrina, ai funerali di Willy Monteiro Duarte, nel campo sportivo di Paliano. Nello stesso momento in cui una comunità si stringeva intorno a un suo figlio colpito a morte arrivava una richiesta dal carcere dove i tre giovani sospettati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 settembre 2020) “Questo giovane ci lascia un grande insegnamento. Un insegnamento che non vorrei che trascorsi questi giorni pieni di coinvolgimento emotivo, di giusta compassione pere la sua famiglia, di sdegno verso coloro che hanno compiuto un gesto inumano, cadesse come troppo spesso accade nell’oblio o nel fermarsi a qualche targa, monumento commemorativo, intitolazione di qualche torneo di calcio o cose del genere”. Era inizia così l’omelia di Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli e di Palestrina, ai funerali diMonteiro Duarte, nel campo sportivo di Paliano. Nello stesso momento in cui una comunità si stringeva intorno a un suo figlio colpito a morte arrivava unadaldove i tre giovani sospettati dell’omicidio diMonteiro Duarte sono ...

TNannicini : 'Il pestaggio di Willy è il naufragio della nostra civiltà'. Con poche parole Liliana Segre spiega il tempo che sti… - SkinnyGio : Ci fosse un giorno in cui prendi il telefono e leggi una bella notizia ultimamente... ?? Dopo Willy, oggi il caso di… - Bufalenet : Arrivano importanti dichiarazioni da parte del Premier Conte in occasione dei funerali di Willy Monteiro Duarte, a… - Stregatox : Per lo Stato dovrebbe essere semplice. La vicenda di #Willy e quella degli stupratori di #Pisticci dovrebbe suscita… - Cede66De : #salvini lo smemorato d Collegno oramai è 1comico ottuso volgare e con poche idee!Fa solidarietà x willy e poi lo c… -