Dune 2020, il trailer e le novità della versione di Denis Villeneuve (Di mercoledì 9 settembre 2020) Costumi eleganti. Molta luce, albe e fuoco che brucia. Paletta cromatica che sfuma dal nero al grigio ai colori sabbia. Ma il nuovo «Dune» è anche grandiose battaglie alternate a dialoghi intimi e a visioni mistiche. Esplosioni, inseguimenti e curvature spaziotemporali, con sospensioni in cui riecheggiano domande nella coscienza del tipo “che strada scegli?”. La risposta invita a una direzione nitida quanto le luci delle scene: vai oltre la paura (“la paura uccide la mente”), lì risiede il tuo destino. . Dal trailer appena rilasciato in tutto il mondo, ci voleva un regista ardito come Denis Villeneuve per trasformare il romanzo di Frank Herbert, Dune, in un’esperienza potente e nuova. Quello che è uno dei ... Leggi su gqitalia

