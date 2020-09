"Covid, inquietante silenzio di Conte sullo studio segreto". Salvini, bomba sul Corsera: fuori la verità sulla strage (Di domenica 6 settembre 2020) Prende carta e penna, Matteo Salvini, e scrive una lettera al Corriere della Sera, pubblicata in prima pagina sull'edizione di domenica 6 settembre: "Caro direttore, le scrivo dopo aver atteso - invano - risposte dal governo a proposito dello studio segreto sugli effetti del Covid in Italia. Uno studio confermato pubblicamente da un dirigente del ministero della Salute il 21 aprile scorso e che risale alle prime settimane del 2020, mentre altri verbali desecretati fanno emergere ulteriori dettagli inquietanti sulla gestione dell'emergenza", premette il leader della Lega. Insomma, vuole chiarezza sulle scelte di Giuseppe Conte. Scelte che sembrano essere state quelle sbagliate. "A Palazzo Chigi avevano elementi allarmanti sulle conseguenze del ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Covid inquietante Coronavirus, i numeri in chiaro. L’infettivologa Taliani: «Inquietante ascesa di contagi nonostante il calo tamponi: le terapie intensive saranno la punta dell’iceberg inevitabile» Open Salvini: “Studio segreto sugli effetti del Covid, il governo chiarisca”

Il leader della della Lega, Matteo Salvini, chiede al governo di fare chiarezza sullo “studio segreto” che, all’inizio del 2020, prevedeva “elementi allarmanti” sulle conseguenze del Covid nel nostro ...

