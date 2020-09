Tania Cagnotto sfila a Venezia, come non l’avete mai vista-FOTO (Di sabato 5 settembre 2020) Tania Cagnotto a Venezia è un’incanto, raffinata ed elegante come poche Visualizza questo post su Instagram Grazie Venezia ❤️ #Venezia #filmfestivalVenezia #newexperience grazie @muccinoamatulli sempre presente da lontano e vicino! Dress @souvenirofficial 🙏🏾loved it😍 Un post condiviso da Tania Cagnotto (@CagnottoTania) in data: 4 Set 2020 alle ore 3:07 PDT Abituati a vederla … L'articolo Tania Cagnotto sfila a Venezia, come non l’avete mai vista-FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

inarteziogio : RT @inarteziogio: C'è Tania Cagnotto a Venezia e voi pensate a quattro peracottare. - Antoniopellec13 : RT @maledetta_te: Tania Cagnotto con la tenda di mia nonna #Venezia77 - roma_amor782 : Tania Cagnotto quattordici volte più bella dei 3/4 delle peracottare di uomini e donne passate di lì in questi giorni. #festivaldivenezia - inarteziogio : C'è Tania Cagnotto a Venezia e voi pensate a quattro peracottare. - eleonora1684 : Sono sicura di aver visto un copri divano Bassetti uguale al vestito di Tania Cagnotto #Venezia77 #redcarpet -