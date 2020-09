Coronavirus, Burioni torna sulla scena: «Assurdo votare nelle scuole» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 settembre) Dopo un po’ di assenza dai social, il virologo Roberto Burioni torna a parlare di Coronavirus. Ed esprime tutta la sua preoccupazione sia sulla riapertura delle scuole, sia – e soprattutto – sul fatto che gli edifici scolastici saranno usati per votare: «C’è una cosa che io, da scienziato, vorrei dire alla politica. Il 14 settembre si aprono le scuole e il 20 settembre si vota, con il solito allestimento dei seggi negli edifici scolastici e la coda di disinfezione e via dicendo. Che non si sia trovata una soluzione a questo problema è davvero imbarazzante», scrive sulla pagina Facebook del sito di divulgazione scientifica Medical Facts. ... Leggi su open.online

