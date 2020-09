Covid, Daniele Scardina in palestra positivo: Toretto si difende (Di martedì 1 settembre 2020) Aveva fatto discutere la notizia secondo la quale Daniele Scardina si fosse recato in palestra positivo al Covid. Ora arriva la replica di Toretto. Era stato qualche giorno in Sardegna Daniele Scardina, forse per ricucire il rapporto con la sua ex Diletta Leotta, anche lei a Porto Cervo. Se ne è ritornato (forse) non riuscito nel suo intento, ma in compenso (come molta altra gente che ha trascorso le vacanze sull’isola) positivo al Coronavirus. Con un tampone effettuato in ritardo, Toretto si sarebbe recato in una palestra a Roma inconsapevolmente positivo, mettendo in allarme tutta la struttura. Ora arriva la replica del combattente. POTREBBE INTERESSARTI ... Leggi su bloglive

WeCinema : #Venezia77: Dal 2 al 12 Settembre la Mostra. 'Lacci' di Daniele Luchetti inaugura una Mostra molto attenta al cinem… - infoitcultura : Daniele Scardina Covid positivo: panico e allarme tra i contatti avuti a Roma - infoitcultura : Daniele Scardina positivo al Covid, parla lui: 'Diffamazioni su di me' - Noovyis : (“Daniele Scardina in palestra con il Covid”: l’ex di Diletta Leotta replica così alle polemiche) Playhitmusic - - FQMagazineit : “Daniele Scardina in palestra con il Covid”: l’ex di Diletta Leotta replica così alle polemiche -