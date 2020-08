Milan, Ibrahimovic fuga l’ultimo dubbio: niente ‘maledizione della 9’, avrà la maglia numero 11 (Di venerdì 28 agosto 2020) Nella serata di ieri è arrivata la conferma: Zlatan Ibrahimovic sarà ancora un giocatore del Milan anche nella stagione 2020-2021. Il bomber svedese ha deciso di prolungare il suo contratto con i rossoneri per un anno, nel quale guadagnerà la bellezza di 7 milioni senza bonus. Ibrahimovic attraverso i social ha anche fugato l’ultimo dubbio, quello relativo alla maglia che indosserà, che nella serata di ieri sembrava essere la ‘maledetta’ numero 9 che ha rovinato tanti attaccanti rossoneri negli ultimi anni. Con un’immagine pubblica su Instagram, Zlatan ha svelato che indosserà la numero 11, come nella sua precedente sperienza in rossonero. Ibra avrebbe voluto indossare la 11 già lo ... Leggi su sportfair

