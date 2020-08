"Morti di coronavirus? Sapete quanti ce ne sono stati di tumore ieri?". Zangrillo lapidato (Di domenica 23 agosto 2020) Una vignetta sul coronavirus, e Alberto Zangrillo viene lapidato via Twitter. Il primario di anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano, da sempre molto critico contro i "catastrofisti" dell'epidemia (tanto da guadagnarsi l'insensato titolo di "negazionista"), ha condiviso su Twitter una vignetta satirica firmata da Ghisberto proprio nel giorno in cui i contagi sono schizzati sopra quota 1.000 nelle ultime 24 ore. Una recrudescenza di positivi a cui però non fa seguito un aggravarsi della situazione ospedaliera. E proprio su questo, di fatto, ironizza la vignetta. Un uomo vestito di nero, circondato da pecore e con alle spalle gli altoparlanti, annuncia: "ieri in Italia sono morte 4 persone per Covid. Terribile!". Di fronte a lui, un altro uomo ... Leggi su liberoquotidiano

MediasetTgcom24 : Coronavirus, è boom di contagi: 1.071 nuovi casi e 3 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 947 nuovi positivi e 9 morti nelle ultime 24 ore - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, ultime news. Il bollettino: 1071 nuovi casi e 3 morti. Sono stati analizzati 77.674 tamponi… - AlessandraMQ : RT @pbecchi: Non ci sono più i morti e allora si insiste sui contagiati in aumento. Bisogna rovinare anche le ferie degli italiani e ci sta… - adrianobusolin : RT @claudio_2022: Quanti altri reati dovranno commettere le ong per essere messe al bando Traffico di esseri umani Associazione a delinquer… -