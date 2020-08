Navalny si sente male in aereo. Avvelenato l'oppositore di Putin (Di giovedì 20 agosto 2020) Alexei Navalny è ricoverato in ospedale, non è cosciente. È stato Avvelenato: è questo il sospetto. Le notizie, riportate dalla Bbc, arrivano dalla portavoce, Kira Yarmysh. Il leader dell'opposizione russa si è sentito male in aereo ed è stato necessario un atterraggio d'emergenza. Leggi su iltempo

Alexei Navalny è ricoverato in ospedale, non è cosciente. È stato avvelenato: è questo il sospetto. Le notizie, riportate dalla Bbc, arrivano dalla portavoce, Kira Yarmysh.

