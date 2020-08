“Una mamma abbracciata al figlio morto”. Incidente Castelmagno, il racconto choc del soccorritore (Di venerdì 14 agosto 2020) Una tragedia che ha scioccato l’Italia intera quella dei cinque ragazzi morti nell’Incidente sulle montagne in provincia di Cuneo: Marco, Camilla, Elia, Nicolò e Samuele. deceduti a Castelmagno dopo essere andati ad ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti. Nell’Incidente sono rimasti feriti altri quattro ragazzi, di due in gravi condizioni: uno è stato portato con l’elicottero del 118 in ospedale a Torino, un altro è ricoverato in ospedale a Cuneo. Ferite altre due ragazze dimesse: le 17enni erano state portate all’ospedale Santa Croce di Cuneo. In tutto nell’auto c’erano 9 persone (la macchina era omologata per 6), tutti ragazzi, saliti in montagna, all’altezza di 1.900 metri, per vedere le stelle cadenti. Ora emerge il racconto di uno dei vigili ... Leggi su caffeinamagazine

