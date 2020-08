Salerno, rifiuti e scarti industriali nel fiume Sarno e poi in mare: denunciati due imprenditori (Di venerdì 14 agosto 2020) I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo Forestale dii Napoli hanno denunciato per gestione illecita di rifiuti, inquinamento ambientale e scarico abusivo delle acque reflue industriali il legale rappresentante di un’attività di un’industria conserviera nel comune di Scafati. I militari hanno scoperto che le acque e i reflui industriali venivano scaricati direttamente nel controfosso destro del fiume Sarno, destinati a sfociare in mare lungo la costa napoletana. Grazie alla collaborazione con personale dell’Arpac, i carabinieri hanno sequestrato un’area di 2400 metri quadrati, nella quale erano stoccati rifiuti pericolosi e non derivanti dal ciclo produttivo, mentre sono in corso campionamenti delle acque di scarico per accertare ... Leggi su ildenaro

VALLO DELLA LUCANIA. Dai sacchi neri dei rifiuti urbani e domestici agli scaldabagni vecchi, da sedie rotte ad elettrodomestici da buttar via. Materiale, insomma, che dovrebbe essere smaltito in disca ...

