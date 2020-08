Coronavirus, governo lavora a test per rientri da Grecia e Spagna (Di mercoledì 12 agosto 2020) Favorire i test per il Coronavirus per chi arriva in Italia da Grecia e Spagna. E' la soluzione a cui starebbe lavorando il governo per evitare che i rientri dai due Paesi possano far tornare a salire ... Leggi su tgcom24.mediaset

