Come Salvini fischietta sul bonus ai leghisti (stesso stile dei 49 milioni) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Francesca Schianchi sulla Stampa oggi fa notare l’assordante silenzio del noto statista Matteo Salvini sul bonus 600 euro per le partite IVA che hanno chiesto e ottenuto un sacco di leghisti: Hanno un bel da scrivere i giornali, che i sospetti si addensano su due eletti del suo partito, invitati, pare, al silenzio stampa. Che i nomi usciranno, dopo la presa di posizione di ieri del Garante della privacy. Nemmeno l’intervista al consigliere comunale di Firenze Ubaldo Bocci, oltre 200mila euro di reddito nel 2018, che candidamente ammette di aver ottenuto i 600 euro per poi darli in beneficenza, è sufficiente a scatenare l’indignazione pubblica del solitamente incontenibile senatore. D’altra parte, agli albori della vicenda, pochi giorni fa, sosteneva fosse ... Leggi su nextquotidiano

"A Roma vinciamo, eccome se vinciamo". Matteo Salvini, tra una pedalata e un selfie con l’adorata figliola, cadenza le giornate di riposo con briefing politici a intervalli regolari. Ieri, dopo l’annu ...

Bocci, consigliere di centrodestra e manager, prende il bonus 600 euro: “L’ho dato in beneficienza”

Consigliere comunale in quota Lega. Candidato a sindaco e sconfitto solamente un anno da Dario Nardella. Ubaldo Bocci, attualmente consigliere comunale di Firenze, rientra tra i duemila amministratori ...

