Bill Cosby: gli avvocati chiedono un nuovo processo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gli avvocati di Bill Cosby accusano il giudice di aver accettato testimonianze che hanno pregiudicato il caso e favorito la condanna del loro cliente. Gli avvocati di Bill Cosby vogliono un nuovo processo, l'attore è in carcere per violenze sessuali aggravate e secondo i legali nel processo ci sono stare irregolarità nell'acquisizione delle prove. Bill Cosby dal 2019 è in carcere di massima sicurezza e ci dovrà restare per almeno tre anni dopo essere stato condannato per violenze sessuali aggravate ed "aggressione indecente". Ieri i suoi avvocati hanno presentato ricorso con la richiesta di un nuovo processo, sostenendo che ... Leggi su movieplayer

