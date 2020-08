USA, sparatoria vicino alla Casa Bianca: Trump stoppa conferenza (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo l’allarme causato da una sparatoria vicina alla Casa Bianca, Donald Trump è tornato. Il presidente degli USA ha poi continuato a parlare La conferenza stampa consueta, come da tradizione da quando c’è lui alla Casa Bianca, è stata bruscamente interrotta dopo due minuti. Il presidente Donald Trump è stato avvisato da un consigliere e ha lasciato la sala, in fretta e furia. L’allarme è stato causato da un suono di colpi d’arma da fuoco vicino alla Casa Bianca. Proprio per questo motivo, i servizi segreti hanno portato fuori il presidente americano ... Leggi su zon

