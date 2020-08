Milan Aurier, c’è il prezzo: il Tottenham chiede 23 milioni di euro (Di martedì 11 agosto 2020) Milan Aurier, c’è il prezzo: il Tottenham chiede 23 milioni di euro, ma i rossoneri non vogliono andare oltre i 15 milioni Serge Aurier piace al Milan e il Tottenham ha già fissato il prezzo: serviranno almeno 23 milioni di euro per convincere gli Spurs a cedere il giocatore. Il Milan vorrebbe spendere intorno ai 15 milioni – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – dunque c’è distanza tra offerta e richiesta. Sicuramente la dirigenza cercherà di limare il prezzo per poter trovare un accordo col club londinese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

