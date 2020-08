Atalanta, Gasperini ci crede: “tutta Italia tiferà per noi contro il PSG. Mbappè? Sappiamo che ci sarà” (Di martedì 11 agosto 2020) “Ormai ci siamo, più si avvicina la partita e più adrenalina c’è, giochiamo in uno stadio meraviglioso, nel tempio del Benfica. Peccato che non ci sia il pubblico, questo è il rammarico di tutti“. Si è espresso così Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport, in merito alla sfida contro il PSG di domani. Foto Getty / David RamosL’Atalanta è l’ultima Italiana rimasta in Champions e tutta l’Italia tiferà per lei. “Sinceramente dispiace – ha continuato Gasperini – pensavamo che la Juventus avesse grandi possibilità di arrivare fra le prime otto. Il Napoli invece ha fatto una grande partita con il Barcellona pur avendo l’impegno più difficile, gli ... Leggi su sportfair

DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Arrivati a questo punto noi non perderemo mai: o vinceremo o impareremo' ??… - Atalanta_BC : ??? | Press conference #Gasperini: 'Sappiamo benissimo l'attesa che c'è intorno a questa gara per la passione e l'a… - DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Come la Nazionale, bello che tutta Italia tifi per noi' - marco__ermini : Forza PSG? Ma che dite oh! L’unica italiana che tiferò è la Dea. F O R Z A D E A ???? #Gasperini… - arkino82 : RT @MarcoDiMaro: Dite a Gasperini, Percassi, il sindaco di Bergamo e chiunque altro affermi 'tutti tiferanno Atalanta' CHE IO TIFO SOLO PER… -