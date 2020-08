Il premier: "Avanti con il proporzionale Un tunnel sottomarino per lo Stretto" (Di domenica 9 agosto 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ospite de La Piazza, l'evento organizzato da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi). E' stato intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

sikanus : @Myster__jay @JCTweet_ É un altro Khedira. Anche no! In premier é considerato un grandissimo dici? Bene, arriverann… - StefanGritti : @Pirichello Daiii Premier avanti - davecamerini : @marioadinolfi 19 presenti te escluso, dalla foto. 18, se escludiamo il prete. Cazzo mario, se vai avanti così risc… - VCinquanta : @paolobarbieri62 @enrico_zanetti Sul saltimbanco e sulla Srl di dubbia fama convengo con lei, ma in questo momento… - laura_maffi : @GiancarloDeRisi Lo scoop che non è uno scoop della zona rossa di Alzano e Nembro. Il Premier Conte ne aveva parla… -

Ultime Notizie dalla rete : premier Avanti Il premier Conte: "Tunnel sottomarino per lo Stretto di Messina". Sul vaccino: "Non ritengo debba essere obbligatorio" La Repubblica Coronavirus, il verbale ancora segreto: "Gli esperti del Cts approvarono il lockdown"

Il governo potrebbe decidere di eliminare il vincolo della riservatezza su un verbale ancora segreto del Comitato tecnico scientifico che il 10 marzo approvava la scelta del lockdown. Secondo quanto r ...

I messaggi di auguri sul web per il Premier

É un compleanno trascorso in Puglia con la sua famiglia quello che il Premier Conte ha scelto di festeggiare per i suoi 56 anni. Oltre agli auguri diretti, per lui ci sono stati anche migliaia di mess ...

Il governo potrebbe decidere di eliminare il vincolo della riservatezza su un verbale ancora segreto del Comitato tecnico scientifico che il 10 marzo approvava la scelta del lockdown. Secondo quanto r ...É un compleanno trascorso in Puglia con la sua famiglia quello che il Premier Conte ha scelto di festeggiare per i suoi 56 anni. Oltre agli auguri diretti, per lui ci sono stati anche migliaia di mess ...