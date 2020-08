Coronavirus, Regione italiana a rischio lockdown: indice RT a 1.62. Ecco dove (Di venerdì 7 agosto 2020) Notizia certificata e riportata da Fanpage.it. Tornano a crescere i contagi da Coronavirus in Italia. In una settimana il balzo in avanti dei nuovi positivi è evidente: si è passati dai 159 di lunedì 3 agosto ai 401 di ieri, giovedì 6 agosto, anche se restano più o meno stabili i numeri dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e quelli ospedalizzati con sintomi. Ma la tendenza alla crescita della curva epidemiologica si vede soprattutto con i dati del monitoraggio settimanale effettuato dall'Istituto superiore di Sanità, secondo i quali l'indice Rt, vale a dire il numero medio di persone che ciascun malato può contagiare in un dato istante dell'epidemia e quindi la capacità di trasmissione del virus, ha raggiunto quota 1.01 a livello nazionale, superando la soglia di guardia di ... Leggi su howtodofor

