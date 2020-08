Oggi 402 nuovi casi di coronavirus in Italia, esperti: “I nuovi positivi non sono malati, oscillazioni dei casi spia dei focolai ma il sistema tiene” (Di giovedì 6 agosto 2020) “La positività al tampone non vuol dire che abbiamo un malato. E, dunque, anche il dato di Oggi dei 402 positivi non vuol dire che abbiamo altrettanti nuovi malati“. Lo afferma all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che spiega: “Ormai sappiamo che la larga maggioranza dei casi è composta da asintomatici o paucisintomatici, quelli che hanno una forma ‘mild’ di Covid-19, come direbbero gli anglosassoni. Il dato che dobbiamo valutare, il ‘termometro’ dell’epidemia, è piuttosto quello dei ricoveri, in particolare in terapia intensiva“, rimasto stabile da qualche settimana. Dunque il dato ... Leggi su meteoweb.eu

Continua l'aumento dei casi di Coronavirus in Italia, che affronta una fase delicata dell'emergenza sanitaria: nella giornata di oggi, infatti, si registrano 402 nuovi casi, per un totale di 12.694 at ...

La città di Los Angeles per combattere chi non segue le restrizioni anticoronavirus è pronta a staccare le utenze della corrente elettrica e dell'acqua a tutte le case e ville in cui si svolgeranno gr ...

