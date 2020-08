Buongiorno dalla Borsa 6 agosto 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) (TeleBorsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dell’1,39%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 11.125,44 punti. Tokyo porta a casa un calo dello 0,43%, con chiusura a 22.418,2 punti. Shenzhen amplia la performance positiva dello 0,72% e chiude a 13.960,9 punti. Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, che fanno un passo indietro. Francoforte è stabile, riportando un moderato -0,05%; scivola Londra, con un netto svantaggio dell’1,15%; piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,45%. In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto materie prime con un calo di -3,39%. In forte ribasso Tenaris, che mostra un disastroso -3,44%. È previsto domani sia ... Leggi su quifinanza

Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dell'1,39%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 11.125,44 punti. To ...

Cade dalla bici: civitavecchiese trasferito in elicottero al Gemelli

SANTA MARINELLA – Brutto incidente ad un ciclista civitavecchiese, mentre era intento a percorrere con la sua bici le colline di Santa Marinella. L’uomo, un 40enne abitante nella città portuale, proba ...

