Sondaggi politici elettorali oggi 5 agosto 2020: crescono Lega e Cinque Stelle, cala il Pd (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 5 agosto 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – crescono la Lega e il Movimento Cinque Stelle, frenata per il Pd. Questi i dati più interessanti che emergono dal Sondaggio dell’istituto Swg andato in onda lunedì sera, 3 agosto 2020, durante il Tg La7. Il partito guidato da Matteo Salvini resta il primo in Italia con il 26,5%. Dopo una lunga fase di calo di consensi, dunque, la Lega registra questa settimana un’inversione di tendenza. Il Carroccio sale di 0,2 punti percentuali, visto che il 27 luglio si attestava al 26,3%. ... Leggi su tpi

Agenzia_Italia : Effetto Recovery fund sui sondaggi. Salgono Pd e M5s, Lega ai minimi da due anni - SimonuandaMaria : RT @Marco_dreams: È ormai evidente che molte scelte dei politici dipendono dai sondaggi. La democrazia si è ridotta ad una #Sondaggicrazia… - MilettoMaria : RT @Marco_dreams: È ormai evidente che molte scelte dei politici dipendono dai sondaggi. La democrazia si è ridotta ad una #Sondaggicrazia… - DottVicidomini : RT @NetracerRob: @grotondi @matteosalvinimi Se domani uscisse un sondaggio in cui danno il NO vincitore al 60%, allora e solo allora, è pos… - VRaggi2021 : RT @MarceVann: ??Sondaggi elezioni regionali. Liguria: Cdx al 57% per la rielezione del Governatore Giovanni Toti. Csx con appoggio del M… -